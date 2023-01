Berlin-Reinickendorf: Räuber stürmen Café mit Beil und Machete

Zwei bewaffnete Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Café in Berlin-Reinickendorf überfallen und ausgeraubt. Ein Angestellter des Lokals wurde dabei mit einem Beil und einer Machete bedroht und zudem leicht am Kopf verletzt, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Angaben zufolge betraten die beiden Tatverdächtigen das Café in der Residenzstraße gegen 3 Uhr und gingen unvermittelt auf den 63-jährigen Angestellten los. Während einer der Unbekannten den Mann zu Boden drückte – wobei auch dessen Geldbeutel entwendet wurde – entnahm sein Komplize derweil das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber. Der Überfallene habe durch einen Faustschlag ins Gesicht zudem leichte Verletzungen erlitten, wollte sich von Rettungskräften jedoch zunächst nicht behandeln lassen.