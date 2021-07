Berlin - Am Freitagabend wurde ein Mann gegen 19.20 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf niedergestochen. Ersteintreffende Polizisten versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der ihn umgehend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus brachte.

Nach aktuellem Stand ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.