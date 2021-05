Berlin - Ein verletzter Mann hat in der Nacht zu Samstag in Heiligensee an einer Kirche randaliert. Wie die Polizei mitteilte, soll der 35-Jährige gegen 0.40 Uhr an einer Eingangstür des Gotteshauses in der Schulzendorfer Straße drei Glaseinsätze zerstört haben.

Alarmierte Polizisten griffen den Mann unweit der Kirche auf. Er hatte schwere Kopfverletzungen. Wie Ermittlungen vor Ort ergaben, hatte ein Krankenhaus den Mann als vermisst gemeldet. Der 35-Jährige hatte das Krankenhaus aber verlassen, bevor seine Verletzungen behandelt werden konnten. Wie diese zustande kamen, ist bisher ungeklärt. Der Mann wurde erneut in ein Krankenhaus gebracht.