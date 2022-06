Nach dem Relegationspiel

:

Tödlicher Angriff auf Hertha-Fan: Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Ein Hertha-Fan wurde am 19. Mai brutal geschlagen und starb am Dienstag in der Klinik. Die Polizei hat den Täter noch nicht gefasst und bittet Zeugen um Mithilfe.

Artikel anhören