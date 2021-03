#Brand in #Kreuzberg

Am #Carl_Herz_Ufer brannte ein 200 qm großes #Restaurant in ganzer Ausdehnung. 58 Kräfte der @Berliner_Fw sind seit 2 h im Einsatz. Eine verletzte Person kam mit #Notarzt und #RTW in eine Klinik. Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch 2 h andauern #EstuK pic.twitter.com/ilVTZpkzJ7