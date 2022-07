In Berlin-Schöneberg ist es am Samstagabend auf Höhe der Autobahnauffahrt am Sachsendamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Wie Reporter von vor Ort berichten, fuhr kurz vor 21 Uhr ein VW-Passat-Fahrer in zwei Motorradfahrer. Die beiden Biker, eine Frau und ein Mann, wurden von ihren Motorrädern geschleudert.

Ein Motorrad rutschte offenbar über den kompletten Sachsendamm und blieb vor einem Zaun liegen. Die Motorradfahrer erlitten beide schwerste Verletzungen und wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert, so Zeugen. Ein weiterer Mann soll einen Schock erlitten haben. Die Kreuzung und der komplette Sachsendamm bieben bis weit in die Nacht voll gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Unfallstelle bis ins Detail vermessen und dokumentiert, heißt es.