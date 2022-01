Berlin - In Berlin haben in der Nacht zu Sonntag gleich mehrere Fahrzeuge gebrannt. Im Neuköllner Ortsteil Britz ging in der Hannemannstraße gegen 4.45 Uhr ein Renault in Flammen auf, wie Reporter von vor Ort berichten. In weniger als zehn Minuten war die Berliner Feuerwehr vor Ort und begann mit dem Löschen. Ein davor geparkter Kleintransporter und dahinter geparkter Kleinwagen wurden trotz des schnellen Einsatzes in Mitleidenschaft gezogen. Der Renault konnte aber nicht schnell gelöscht werden. Selbst um 5.15 Uhr brannte das Fahrzeug im Heckbereich immer wieder. Schuld daran könnte der beschädigte Kunststofftank gewesen sein. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Zuvor brannten in Berlin-Charlottenburg auf einem Mieterparkplatz sechs Fahrzeuge teilweise komplett aus, wie Reporter berichten. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Es kam zu hohem Sachschaden. Ein Brandkommissariat der Direktion 2 hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.