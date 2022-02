Im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt, hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Dachkonstruktion gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, handelt es sich um den 200 Quadratmeter großen Dachstuhl eines viergeschossigen Gebäudes in der Pichelsdorfer Straße/ Wilhelmstraße, das sich im Bau befinden soll. Aus den angrenzenden Gebäuden wurden 25 Personen in Sicherheit gebracht, heißt es. Es gab offenbar keine Verletzten. 90 Einsatzkräfte waren laut Angaben der Feuerwehr vor Ort.

Update: Es brannten 200 qm Dachkonstruktion eines 4-geschossigen im Bau befindlichen Gebäudes. 25 Personen aus angrenzenden Gebäuden wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 4 C-Rohre, davon 2 über DLK und 83 Einsatzkräfte. #EstuK pic.twitter.com/DVc2G3NVS2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 23, 2022