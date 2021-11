Berlin-Spandau - Am Freitagabend kam es in der Falkenseer Chaussee in Höhe des Wolburgswegs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem VW Passat. Der Motorradfahrer musste von Notfallsanitätern und einem Notarzt behandelt werden. Er kam anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Polizeibericht Berlin Alle Polizeimeldungen, Zeugenaufrufe und Fahndungsbilder finden Sie hier.