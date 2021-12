Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist gerade zu einem Großeinsatz nach Spandau unterwegs. In einem Haus in der Obstallee im Ortsteil Staaken brennt mindestens ein Keller, wie es auf Anfrage der Berliner Zeitung heißt. Auch Belüftungsmaßnahmen seien in dem Hochhaus mit 18 Etagen in der Obstallee nötig. Der Rauch ziehe zum Teil durch das Treppenhaus, Bewohner hätten auch über Rauchgeruch in ihren Wohnungen geklagt.

Die Feuerwehr rechnet mit einem „Massenanfall an Verletzten“. Offenbar sind mehrere Mieter zu Schaden gekommen. Wie schwer, ist noch unklar. 93 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind aktuell im Einsatz. Vor einigen Tagen brannte es schon einmal in der Obstallee. Mehr Details sind noch nicht bekannt.

#Brand im Keller eines Hochhauses in der #Obstallee in #Staaken. Wir sind hier aktuell mit 93 Kräften im Einsatz. Die Brandbekämpfung und Belüftungsmaßnahmen laufen. Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Verletzen wurde auf #MANV erhöht. Weitere Infos folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 10, 2021