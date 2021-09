Berlin - Bei einem Brand im Treppenhaus eines Wohngebäudes in Berlin-Spandau sind vier Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, mussten 13 Personen aus dem viergeschossigen Haus gerettet werden. Demnach war das Feuer am späten Donnerstagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen.

Update: Es brannte im Treppenhaus mit starker Rauchausbreitung in alle Etagen. Durch uns wurden 13 Personen über Drehleitern u. 1 Person mittels Fluchthaube aus den Wohnungen gerettet. 4 Personen wurden verletzt, davon kamen 2 in Klinik. 74 Einsatzkräfte waren vor Ort. #EstuK pic.twitter.com/WQ0HfYsd5D — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Beim Eintreffen der Kräfte standen mehrere Menschen am Fenster. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung drückte der Rauch in ihre Wohnungen und sie konnten das Gebäude nicht selbstständig verlassen. Zwei der vier Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zur Schadenshöhe sowie der Brandursache wurden zunächst noch keine Details bekannt. Das Feuer war am späten Abend gelöscht, die Feuerwehr war mit 74 Einsatzkräften vor Ort.