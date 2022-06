Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag einen Menschen vom Dach einer S-Bahn geborgen, er starb noch im S-Bahnhof Steglitz. Nach Informationen des rbb soll es sich um einen Jugendlichen handeln. Auf Twitter teilte die Feuerwehr mit, dass alle Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos waren. Der Fahrer der S-Bahn wurde vor Ort versorgt, so ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls liegen nun bei der Berliner Polizei.

Wie der rbb berichtet wurden offenbar fünf weitere Personen medizinisch versorgt. Dabei handele es sich um zwei weitere Jugendliche, die am Geschehen beteiligt gewesen seien – sowie zwei Zeugen und den Lokführer der S-Bahn.