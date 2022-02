In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu Dienstag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, geriet eine große Anzahl an Beteiligten in der Emser Straße aneinander. Dabei kam offenbar allerlei Schlag- und Stichwerkzeug zum Einsatz – darunter wohl auch ein massiver Metallgegenstand. Beamte der Polizei stellten diesen sicher. Nach ersten Angaben von vor Ort war eine Gruppe von Rumänen und Bulgaren aufeinander losgegangen.

Mehrere Personen wurden verletzt, so Zeugen. Eine Person mit einer blutenden, aber verbundenen Kopfwunde wollte sich nicht in weitere, ärztliche Behandlung begeben und verblieb am Ort, heißt es. Mindestens eine Person soll in ein Krankenhaus verbracht worden sein.