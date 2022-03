Die Polizei Berlin fahndet nach einem Tatverdächtigen, der in Mitte einen Mann mit einem Gürtel mehrmals geschlagen und verletzt haben soll. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 14. Juli 2021, gegen 15.45 Uhr in einer Bahn der Linie U5 und auf dem U-Bahnhof Brandenburger Tor. Laut der Polizei sollen der Gesuchte und das Opfer zunächst in einen verbalen Streit geraten sein, der anschließend eskalierte und mit den Schlägen endete.

Der Gesuchte soll anschließend in einer vom Bahnhof abfahrenden U-Bahn geflüchtet sein. Der mit dem Gürtel geschlagene 32-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen am ganzen Körper.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den auf den Bildern Gesuchten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-273319 (zu den Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.