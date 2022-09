Am Tempelhofer Damm in Berlin-Tempelhof ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann niedergestochen worden. Wie Reporter von vor Ort berichten, wurde der Verletzte vor Ort notärztlich behandelt und kam erst nach Weiterbehandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter ist nach ersten Erkenntnissen flüchtig. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei fahndet nach dem Täter und ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.