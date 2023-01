Berlin-Tempelhof: 62-Jähriger nach Verkehrsunfall auf Intensivstation

Ein 62-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann beim Überqueren einer Fußgängerampel von einem herankommenden Fahrzeug erfasst. Infolge des Unfalls war ein Kreuzungsbereich der Schöneberger Straße am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall auf der Schöneberger Straße, Ecke Alboinstraße, nahe der Autobahnauffahrt der A100. Der 62-Jährige hatte offenbar bei grünem Ampellicht die Fahrbahn überqueren wollen, als er von einem in Richtung Stadtautobahn abbiegenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Neben einer Vielzahl von Knochenbrüchen erlitt der Fußgänger auch innere Verletzungen. Er werde derzeit noch immer intensivmedizinisch behandelt. Die 31-jährige Fahrerin des Unfallwagens wurde ebenfalls mit einem leichten Schock in eine Klinik gebracht.