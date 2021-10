Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg ist eine Frau getötet worden. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, entdeckte ein Nachbar am Sonntagabend um 20.45 Uhr die 71-jährige Seniorin leblos in einem Treppenhaus an der Soorstraße. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei würden die äußeren Verletzungen darauf hinweisen, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. „Das wird derzeit aber noch immer untersucht“, erklärte der Polizeisprecher am Montagmorgen. Mordermittler seien an dem Fall bereits dran, Kriminaltechniker sicherten bis spät in die Nacht hinein Spuren in dem Wohnhaus.

Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Zu den Hintergründen sei noch nichts bekannt. Ob die Frau Opfer eines Raubmordes wurde, wollte die Polizei auf Anfrage nicht kommentieren. Die Ermittlungen stünden erst noch am Anfang, hieß es. Es werde nun nach Zeugen gesucht, die am Abend etwas Auffälliges gehört oder beobachtet hatten.