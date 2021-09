Berlin - Ein Kleintransporter ist aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag auf der Tegeler Brücke von der Fahrbahn abgekommen und in den Hohenzollernkanal gestürzt. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall in Siemensstadt verletzt.

Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an und barg den Transporter. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Spezialkräfte des #Technischen_Dienstes der @Berliner_Fw haben den Transporter geborgen. Im Einsatz waren unter anderem der #Feuerwehrkran unserer #Rüstgruppe, die #FeuerwehrTaucher und ein #Mehrzweckboot der #FF.@VIZ_Berlin: Die Straßensperrung ist aufgehoben.#Estuk pic.twitter.com/u2yvsoAjBu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 17, 2021