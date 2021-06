Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Lichtenberg am Donnerstagabend einen jungen Mann mit einer Schreckschusspistole verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Berlin hielt sich der bisher unbekannte Täter gegen 18.45 Uhr in der Frankfurter Allee auf einem Parkplatz eines Supermarktes auf und hatte eine Waffe in der Hand.

Als ein 20-jähriger Zeuge das sah und ihn ansprach, gab der Unbekannte erst einen Schuss in Richtung der Einkaufswagen vor dem Supermarkt ab. Dann richtete er die Pistole auf den Zeugen und schoss ihm aus nächster Nähe ins Gesicht, wie die Polizei Berlin mitteilt.

Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Täter in Richtung eines nahegelegenen Wohnhauses. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte begingen anschließend das Haus und suchten die nähere Umgebung ab, konnten den mutmaßlichen Schützen aber nicht finden.

Das 20-jährige Opfer erlitt unter anderem Reizungen an den Augen. Alarmierte Rettungskräfte spülten ihm noch am Ort die Augen aus und brachten ihn anschließend zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Berlin ermittelt.