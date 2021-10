Berlin - In Berlin-Lichtenberg hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam eine Person ums Leben, drei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Feuerwehr mittteilte. Außerdem erlitt mindestens eine weitere Person leichte Verletzungen. Die 30 Fahrgäste in der Tram blieben unverletzt. Ersten Informationen zufolge soll kurz nach Mitternacht ein Toyota-Fahrer mit seinem Auto die Straßenbahngleise in der Landsberger Allee überquert haben. Dabei habe er die Straßenbahn offenbar übersehen.

Wie die Feuerwehr am Sonntag der Berliner Zeitung bestätigt, handelt es sich bei dem Toten um den Autofahrer, bei dem Leichtverletzten um den Straßenbahnfahrer.

Die Straßenbahn erfasste das Fahrzeug, schleifte es meterweit mit und entgleiste dabei, wie es vor Ort von den Einsatzkräften hieß. Der Toyota drängte bei dem Aufprall die Tram nach links aus den Gleisen. Dabei wurde ein massiver Oberleitungsmast von der linken Seite der Tram komplett umgelegt.

Unfallzeugen, die zufällig an der Unfallstelle mit ihren Autos dazukamen, hielten an und wollten helfen. Wie es vor Ort hieß, wurde die Unfallrettung massiv von Schaulustigen und Gaffern behindert. 54 Einsatzkräfte und 20 Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Landsberger Allee ist nach wie vor gesperrt. Der Polizei Berlin ist noch vor Ort und ermittelt die genauen Unfallumstände. Im Laufe des Sonntags werden die Behörden mehr Details bekanntgeben.

Auf der #Landsberger_Allee in #Lichtenberg kam es zu einem #Verkehrsunfall zwischen PKW und #Tram. Der PKW wurde schwer beschädigt, die Tram entgleiste. 4 Personen wurden lebensgefährlich und 1 Person leicht verletzt. 54 Einsatzkräfte und 20 Fahrzeuge sind im Einsatz. pic.twitter.com/TLTn00gVOm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 24, 2021

Morris Pudwell Berlin-Lichtenberg: Versuche, eine Person aus dem Unfall-Auto zu reanimieren, scheiterten.