Berlin-Wedding: Tablet-Diebe dank Ortungsfunktion festgenommen

Technik macht's möglich: In Berlin-Wedding sind am Freitag, nur wenige Stunden nach einem Einbruch in ein Restaurant, zwei Männer festgenommen worden. Die entwendeten Gegenstände – darunter auch ein Tablet-Computer – konnten dank der Ortungsfunktion des Geräts aufgespürt und die Tatverdächtigen umgehend in Gewahrsam genommen werden.

Angaben der Polizei zufolge alarmierte der Restaurantbesitzer die Einsatzkräfte kurz nach Arbeitsbeginn am Freitagmorgen, nachdem eine Mitarbeiterin das Lokal an der Müllerstraße in verwüstetem Zustand vorgefunden hatte. Mehrere Gegenstände lagen demnach auf dem Boden verteilt. Gestohlen wurden unter anderem ein Tablet-Rechner und ein Portemonnaie.

Mittels Ortung führte der 30-Jährige Besitzer selbst die Polizeibeamten in Richtung des Leopoldplatzes, wo die Ermittler einen 36-Jährigen feststellten, der das zuvor entwendet Gerät in der Hand hielt. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen erschien zudem ein weiterer Mann, der behauptete das Tablet kurz zuvor gekauft zu haben. Auch er wurde festgenommen, später durften beide ihren Weg fortsetzen. Gegen die mutmaßlichen Diebe wird nun wegen des Verdachts auf Geschäftseinbruch und Hehlerei, sowie wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes in Deutschland ermittelt.