Berlin-Wedding: Vierjähriges Kind von Auto angefahren

Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstagabend in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind zuvor auf die Fahrbahn gelaufen, eine 48-jährige Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Den Angaben nach ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr in der Barfusstraße am Schillerpark. Laut Zeugenaussaugen trat das Unfallopfer zwischen am Straßenrand geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn, wurde dort von einem herannahenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungssanitäter brachten das Kind mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.