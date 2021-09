Berlin - Ein Mensch ist in Berlin-Westend einen Abhang an einem Bahngleis hinabgestürzt und gestorben. Die Person war am Sonntagmorgen über ein Geländer geklettert, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Durch die Einsatzkräfte durchgeführte Reanimationsversuche blieben erfolglos.

#Rettungsdiensteinsatz in #Westend

Zu einem tragischen Unfall wurden Rettungskräfte der @Berliner_Fw in die #Passenheimer_Straße alarmiert. Eine Person überstieg ein Geländer, erkannte die Gefahr nicht, stürzte auf einen Abhang am Bahngleis. Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. pic.twitter.com/Jnpfe39N7T — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 19, 2021

Weitere gesicherte Informationen zu den Ereignissen liegen zur Stunde noch nicht vor.