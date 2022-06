Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch in Wilmersdorf mit einem Messer angegriffen und schwer am Hals verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann in einer Klinik notoperiert werden.

Gegen 2 Uhr morgens nahmen die Beamten einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Polizei noch.