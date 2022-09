Am Berliner Alexanderplatz sollen am Samstagabend zwei Männer mit zwei Mädchen ins Gespräch gekommen sein, sie dann weggelockt und später in einer Neuköllner Wohnung missbraucht haben. Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall bislang nicht. Nach ersten Informationen der Berliner Zeitung sollen die beiden Männer die 14- und die 16-Jährige überredet haben mit in eine Wohnung in der Bürgerstraße zu kommen.

In der Wohnung angekommen, sollten die Mädchen offenbar mit Betäubungsmittel gefügig gemacht werden. Bei den Drogen soll es sich um Marihuana und Kokain gehandelt haben, dazu floss wohl auch Alkohol. Im weiteren Verlauf sollen die Männer dann zunehmend aufdringlich geworden sein und mehrfach Sex bzw. sexuelle Handlungen gefordert haben, die aber von beiden Mädchen aber wohl abgelehnt wurden. Mindestens ein Mädchen soll im Verlauf jedoch missbraucht geworden sein. Was sich genau in der Wohnung für Szenen abgespielt haben und wie die Mädchen sich aus der Wohnung befreit haben, ist unklar.

Wie Reporter berichten, wurde die Polizei alarmiert. Zudem traf für jede Jugendliche ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ein. Die Mädchen sollen in ein Krankenhaus verbracht worden sein und dort von der Kriminalpolizei vernommen worden sein. Die mutmaßlichen Täter sind offenbar flüchtig. Zu wem die Wohnung gehört, in die die Jugendlichen gelockt wurden, wird derzeit ermittelt.