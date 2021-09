Berlin - Mit der Veröffentlichung von Bildern eines Tatverdächtigen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag, den 7. Januar 2020, gegen 22.45 Uhr, einen 49-jährigen Fahrgast am U-Bahnhof Stadtmitte unvermittelt und derart wuchtig aus dem Zug gestoßen zu haben, dass dieser stürzte und verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Polizei Berlin Der mutmaßliche Täter trug Brille und eine auffällige Jacke.

Beschreibung des Mannes, der einen Fahrgast aus dem Zug gestoßen haben soll. etwa 25 bis 35 Jahre alt

circa 180 bis 185 cm groß

schlanke Figur

dunkler Teint

schwarze, füllige Haare

Bart

Brille

Die Polizei in Berlin fragt Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 28 in der Direktion 2 (West) in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-228600 (zu Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-228700 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir2A28AK@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.