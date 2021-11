Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach einem vermissten Mann, der seit Mittwochabend orientierungslos und verwirrt durch die Stadt läuft. Die Behörde veröffentlichte am Donnerstagnachmittag ein Bild von Klaus-Dieter Schmidt. Ermittler hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei hatte der 79-Jährige um 20.20 Uhr unbemerkt die Pflegeeinrichtung an der Schönwalder Straße in Spandau verlassen, in der er am selben Tag erst eingezogen war. Trotz sofortiger Suche wurde der Mann bisher nicht gefunden. Dabei könnte er laut Polizei in großer Gefahr sein.

Vermisster bittet wohl niemanden um Hilfe

Der Vermisste ist dement, orientierungslos und reagiert nur, wenn er angesprochen wird, so eine Sprecherin. Der Rentner spreche selbstständig niemanden an, weshalb er womöglich auch nicht um Hilfe bittet. Er ist ungefähr 1,70 Meter groß, schlank und hat grauweiße Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeanshose und einer blauen Jeansjacke mit Fell als Innenfutter.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Berliner Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0304664271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.