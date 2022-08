Eine 35-Jährige ist am Sonntagabend von ihrem Ex-Mann mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, soll sich der Vorfall in der gemeinsamen Wohnung des ehemaligen Paares in der Ernststraße in Berlin-Borsigwalde, einem Ortsteil von Wittenau, zugetragen haben.

Demnach fanden die Polizisten die 35-jährige Frau stark blutend vor der Haustür des Mehrfamilienhauses. Sie wies laut Polizei eine Stichverletzung am Hals und in der Schulter auf. Den ebenfalls 35-jährigen, tatverdächtigen Mann trafen die Polizistinnen und Polizisten in der Wohnung. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass er noch ein Messer bei sich führte, wurden ihm Handfesseln angelegt.

Polizei geht von versuchtem Tötungsdelikt aus

Der Mann hatte eine Stichverletzung am Bauch und Schnittverletzungen an einem Arm und Bein. Er gab an, dass ihm seine Ex-Frau die Verletzungen bei einem Streit zugefügt habe. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus, wo sie notoperiert werden mussten. Sie sollen beide außer Lebensgefahr sein.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, gegen die 35-jährige Frau wurde von Amts wegen eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Eine Mordkommission wurde hinzugeschaltet.