Erneut Böller-Attacke in Moabit: Polizisten mit Feuerwerk beschossen

In Berlin-Moabit sind zwei Polizisten am Donnerstagabend wiederholt mit Böllern angegriffen worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, schossen zwei Unbekannte mehrfach mit Feuerwerkskörpern in Richtung der Beamten, auch eine Schreckschusswaffe kam zum Einsatz. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.

Den Angaben zufolge waren die Ordnungshüter an der Kreuzung Wittstocker Straße, Ecke Rostocker Straße im Einsatz, als sie gegen 19.40 Uhr einen lauten Knall vernahmen, auf den das Aufblitzen von Pyrotechnik folgte. Kurz darauf erblickten sie zwei Unbekannte, die mehrere weitere Schüsse auf die Beamten abgaben, bevor sie die Flucht ergriffen. Einer der Angreifer soll zudem mit einer Schreckschusswaffe auf die Polizisten gezielt haben. Gegen die flüchtigen Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.