Im Oktober 2022 drohte ein Unbekannter in der Stadtverwaltung Rathenow mit einem Bombenanschlag. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bomben-Drohung in Brandenburg: Polizei fahndet mit Phantombild nach dem Täter

Die Polizei will wissen, wer diesen Mann oder seinen Aufenthaltsort kennt. Polizei Brandenburg

Wegen einer Bombendrohung fahndet die Polizei in Brandenburg mit einem Phantombild nach dem noch unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann soll damit gedroht haben, in der Stadtverwaltung Rathenow einen Bombenanschlag zu verüben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zugleich bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Bombendrohers führen kann.

Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat schon im Oktober 2022, in der Stadtverwaltung selbst. Dort soll der Unbekannte einem Mitarbeiter damit gedroht haben, dass bald eine Bombe in dem mehrstöckigen Verwaltungsgebäude explodieren würde. Daraufhin sei er in unbekannte Richtung geflohen. Er trug demnach zur Tatzeit eine schwarzen Hose und einen beigefarbenen Pullover.

Mit einem speziell vom Landeskriminalamt erstellten Phantombild fahnden die Ermittler nun öffentlich nach dem Mann. Insbesondere Hinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322–275-0 entgegen.