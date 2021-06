Berlin - Eine Weltkriegsbombe sorgt derzeit in einem Wohngebiet in Berlin-Steglitz für einen Großeinsatz der Polizei. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Montagnachmittag bei Bauarbeiten am Oehlertring gefunden. Da nicht klar ist, welche Gefahr von dem Blindgänger ausgeht, will die Polizei nun Häuser in dem Umfeld evakuieren. Es kann in dem Bereich bis zu den späten Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Etwa 3000 Menschen sind von den derzeitigen Evakuierungen betroffen.

„Die Maßnahmen laufen hier jetzt erst an“, sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt der Berliner Zeitung um 16 Uhr. Zunächst soll ein Sperrkreis von 300 Metern errichtet werden, während der Entschärfung soll dieser auf 500 Meter ausgeweitet werden. Die Polizei ist mit 150 Beamten im Einsatz. Die Ortsgruppe Steglitz-Zehlendorf des Deutschen Roten Kreuzes hat auf Twitter angekündigt, eine Notunterkunft für die betroffenen Anwohner einzurichten. Laut Polizei werden Betroffene, die nicht wissen, wo sie unterkommen sollen, in die Turnhalle der Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ) versorgt.

Um den Fundort der #Weltkriegsbombe am Oehlertring wird auf Empfehlung unserer Spezialisten

Einige Anwohner in dem betroffenen Gebiet sind aufgrund des Polizeieinsatzes aufgebracht: „Ich bin durch den Mannschaftswagen und die Durchsage aufmerksam geworden“, sagt eine 17-Jährige, die am Nachmittag in dem Kiez alleine zu Hause war. Plötzlich hätten alle Nachbarn gegenüber ihre Häuser verlassen und seien weggefahren. „Da hatte ich schon Angst.“ Nach Telefonaten mit den Eltern habe sie angefangen, ein paar Dinge einzupacken: Kleidung, Impfpass, iPad. Die Lage beruhigte sich etwas, draußen immer noch viel Polizei. „Da schoss mir durch den Kopf, jetzt kommen die Polizisten rein und mein Zimmer ist unaufgeräumt.“ Kamen sie aber nicht, weil die Häuserzeile der 17-Jährigen gerade außerhalb des Sperrkreises liegt.

Evakuierung: Schwimmbad, Supermarkt und Tankstelle betroffen

Im Sommerbad am Insulaner haben Mitarbeiter der Berliner Bäderbetriebe die Besucher per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Schwimmbad zu verlassen. „Einsatzkräfte sprechen bereits Anwohner an, um sie auf die Entschärfung vorzubereiten“, erklärte Vogt. Auch ein Supermarkt und eine Tankstelle seien betroffen. Komplizierter sei es aber, die Wohnhäuser rechtzeitig zu evakuieren, hieß es.

Die alarmierten Spezialisten hatten beschlossen, die Bombe noch am Montagabend zu entschärfen. Wann genau die Experten der Polizei den Zünder entfernen werden, könne nicht seriös gesagt werden. „Wir sind aber optimistisch, dass wir das in den Abendstunden hinbekommen“, so Vogt. Zu diesem Zeitpunkt dürfte dann auch der S-Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Priesterweg und Südende unterbrochen werden.

Bahnhof Südende kann von Bussen nicht mehr angefahren werden

Die S-Bahn teilte mit, ab etwa 18.30 Uhr werde der Verkehr der S-Bahn-Linien 25 und 26 zwischen Südkreuz und Lichterfelde Ost eingestellt. Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie 2 sollten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an den Bahnhöfen Priesterweg, Südende und Attilastraße halten. Die S-Bahn empfahl, auf die U-Bahn-Linie 6 ab Alt-Mariendorf und die Ringbahn ab Tempelhof auszuweichen.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) informierte zudem, der Munsterdamm sei in beiden Richtungen zwischen Prellerweg und Steglitzer Damm gesperrt.