Bei Bränden in Berlin-Neukölln sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden, eine Person sogar lebensgefährlich. Am Abend brannten in der Karl-Marx-Straße in einem Haus ein Kinderwagen im Hausflur, in einem anderen Haus wurde ein Elektrorollstuhl angezündet.

Eine Person sei vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem ersten oder zweiten Stock gesprungen und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine weitere Person sei über eine Drehleiter von den Einsatzkräften aus dem ersten Stock gerettet worden. Unter den Verletzten sind demnach zwei weitere Schwerverletzte sowie fünf Leichtverletzte. Bei ihnen bestehe Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. 99 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Morris Pudwell In einem Flur wurde ein Kinderwagen in Brand gesteckt.

Zuvor hatte es bereits in einer Wohnung in der Harzer Straße gebrannt. Laut der Feuerwehr wurden vier Menschen gerettet, zwei davon mussten ins Krankenhaus. 58 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

#Brand in einer Wohnung in der #Harzer_Straße in #Neukölln. Das Feuer ist aus. Dazu wurde 1 C-Rohr eingesetzt. Wir haben 4 Personen #gerettet, davon 1 über DLK und 3 mit Fluchthaube über Treppenraum. 2 Personen mussten ins Krankenhaus. Es waren 58 Einsatzkräfte tätig.#EstuK pic.twitter.com/YdCUuCryiG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 25, 2022