In Berlin-Marzahn hat Dienstagabend gegen 21.20 Uhr eine Wohnung in einem Wohnheim in der Otto-Rosenberg-Straße gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, schlugen bei Eintreffen der Rettungskräfte Flammen aus dem Fenster im dritten Obergeschoss des Hauses. Wie Retter von vor Ort berichten, wollte sich ein Bewohner mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen. Laut Feuerwehr wurde er dadurch lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor dem Wohnheim geborgen.

Wie die Feuerwehr Berlin nach dem Einsatz bekanntgab, mussten 38 Personen aus dem Wohnheim in Sicherheit gebracht werden. Sechs von ihnen wurden durch den Wohnungsbrand leicht verletzt. 68 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Feuer war schnell gelöscht. Insgesamt wurden 38 Personen aus dem Gebäude geführt und vom Rettungsdienst gesichtet. 6 von ihnen wurden leicht verletzt. Umfangreiche Kontrolle und Belüftung des gesamten Gebäudes. Ingesamt 68 Kräfte vor Ort. #EstuK nach 1,5 Std. pic.twitter.com/BesEWAHLyp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 12, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz