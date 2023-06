Brand in Kreuzberger Obdachlosenunterkunft: Ein Verletzter

In der Unterkunft in der Nostitzstraße brach in der Nacht zu Dienstag ein Feuer aus. Die Polizei Berlin ermittelt wegen Brandstiftung.

In Berlin-Kreuzberg hat es in der Nacht zu Dienstag in einer Obdachlosenunterkunft gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der zweiten Etage in dem Haus in der Nostitzstraße aus. Eine Person musste in einem Rettungswagen behandelt werden.

Das Feuer konnte schnell durch die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei geht bisher von Brandstiftung aus. Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Einrichtung brennt.