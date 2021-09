Berlin - Nach einem Brand in Lichtenberg sind am Montag eine Frau und zwei Kinder ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war das Feuer im Erdgeschoss eines zwölfstöckigen Hochhauses in der John-Sieg-Straße ausgebrochen. Zur Brandursache teilte die Feuerwehr nichts mit. Die Feuerwehrleute waren zwei Stunden im Einsatz.

#Brand in #Lichtenberg

Es brannte eine Küche im EG eines 12-gesch. Hochhauses in der #John_Sieg_Straße. Eine Frau und zwei Kinder kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Brand war schnell gelöscht. Der Treppenraum wurde belüftet. Nach 2h Einsatzende für die @Berliner_Fw. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2021