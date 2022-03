Die Berliner Feuerwehr ist am Samstag mit fast einhundert Einsatzkräften zu einem Großeinsatz ausgerückt. Insgesamt 91 Feuerwehrleute und 29 Fahrzeuge seien am Nachmittag zu einem brennenden Mehrfamilienhaus in die Zehlendorfer Clayallee gefahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das leerstehende Haus war im Dachbereich in Brand geraten. Demnach löschten die Einsatzkräfte das Feuer, es wurde niemand verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag ist die Brandursache noch unklar.

#Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude in der #Clayallee in #Schmargendorf.

85 Kräfte sind hier aktuell im Einsatz bzw. auf der Anfahrt.

Die #Brandbekämpfung über mehrere #DLK ist eingeleitet.

#Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude in der #Clayallee in #Schmargendorf.

85 Kräfte sind hier aktuell im Einsatz bzw. auf der Anfahrt.

Die #Brandbekämpfung über mehrere #DLK ist eingeleitet.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 19, 2022