Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding sind am späten Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Feuerwehrleute retteten die beiden aus einem Mehrfamilienhaus an der Müllerstraße. Der Brand sei in der Küche entstanden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Die Flammen griffen schnell auf Möbelstücke über. Eine der beiden geretteten Personen war zu dem Zeitpunkt in der Wohnung und wurde daher schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Eine andere Person, die sich während des Feuers in dem Mehrfamilienhaus aufhielt, wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprecher ambulant behandelt. Zur Brandursache war noch nichts bekannt. Die Polizei untersucht nun, ob es sich um fahrlässige Brandstiftung oder einen Unfall handelt.

In der #Müllerstraße in #Wedding kam es am späten Abend zu einem #Brand in der #Küche einer #Wohnung. Es gab 2 verletzte Personen, von denen wir eine aus der Brandwohnung #gerettet haben und in eine Klinik transportierten. U.a. 6 Atemschutzgeräte und 1 C-Rohr eingesetzt.#EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 6, 2022