Berlin - Die Polizei Berlin hat am Freitag ein Bild von einem Unbekannten veröffentlicht, der einen Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut (RKI) verübt haben soll. Der mutmaßliche Brandstifter wurde nach Angaben der Polizei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, als er fünf Tage nach Tat in einem Internetcafé ein Bekennerschreiber per E-Mail verfasst und abgesendet haben soll. Das Bild zeigt einen blonden Mann mit grüner Jacke, der gerade an einem Computer sitzt.

Der gesuchte Mann ist dringend tatverdächtig, in der Nacht zum 25. Oktober 2020 mehrere Brandsätze gegen die Fassade des RKI-Gebäudes an der General-Pape-Straße geworfen zu haben. Ein Wachmann hatte der Polizei zufolge gegen 2.40 Uhr mehrere Personen gesehen, die Molotowcocktail warfen. „Dabei soll auch eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen sein. Die Flammen konnte der Mitarbeiter löschen“, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Anschlag auf RKI: Die Spur führt die Polizei Berlin zu einem Laden in Charlottenburg

Bei der Polizei war wenige Tage später ein Bekennerschreiben eingegangen. Bei dem auf den Fotos abgebildeten Mann handelt es sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand um den Absender dieser E-Mail. Die Aufnahmen entstanden nach Angaben der Polizei am 30. Oktober 2020 in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr in dem Internetcafé „Kant Tele Café“ in der Kantstraße 108 in Charlottenburg.

Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hoffen sie nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Polizei fragt daher, wer kann Angaben zu dem gesuchten Mann machen oder kennt seine Identität? Zudem werden noch immer weitere Zeugen gesucht, die in der Tatnacht Auffälliges in der Umgebung des Robert-Koch-Institutes beobachtet haben.

Die Polizei prüft in dem Zusammenhang auch einen Anschlag auf ein Forschungsinstitut, das mit dem RKI zusammenarbeitet. Nur wenige Tage nach dem Brand beim RKI hatte es eine Explosion vor dem Gebäude der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin gegeben. Feuerwehr und Polizei fanden Reste einer „selbstgebauten Brandvorrichtung“, wie die Polizei erklärte. Auch dort wurde niemand verletzt.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Berliner Telefonnummer 4664 953 528 per E-Mail an LKA535-hinweis@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.