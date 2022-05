Einsatz der Feuerwehr Berlin: In der Nacht zu Montag standen auf einem Parkplatz am Buckower Damm 135 in Berlin-Neukölln sieben Transporter der Firma Löwenthal ATK GmbH in Flammen. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften am Ort und löschte die brennenden Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenberichten muss von Brandstiftung ausgegangen werden, ein Brandkommissariat ermittelt. Ob eine politische Motivation vorliegt wird derzeit geprüft, der Staatsschutz ist informiert.

