Wiesenburg - Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in der Nähe von Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei am frühen Sonnabendmorgen auf der Bundesstraße 107 bei Neuehütten Richtung Gölzke aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, berichtete die Polizei.

Bei dem Aufprall am Baum sei er im Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn daraus befreit. Der Mann kam nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen starb.