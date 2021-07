Goyatz - Das Unwetter hat auch in Brandenburg schwere Schäden angerichtet. Am Schwielochsee bei Goyatz (Landkreis Dahme-Spreewald) ist ein Baum auf drei Boote gestürzt, dabei wurde ein Mensch verletzt. Es sei zunächst unklar gewesen, wie viele Personen sich auf den beschädigten Booten befanden, die nahe am Ufer lagen, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit.

Eine verletzte Person wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen seien zunächst vermisst, jedoch außerhalb der Boote unverletzt gefunden worden. Durch den starken Regen sowie den Wind sei die Lage vor Ort zunächst unübersichtlich gewesen.