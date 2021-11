Ludwigsfelde - In Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) ist bei Löscharbeiten eines Wohnungsbrandes am Donnerstagabend eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, brannte eine Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen laufen. Weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Nachbarn konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen.

Polizeibericht Berlin Alle Polizeimeldungen, Zeugenaufrufe und Fahndungsbilder finden Sie hier.