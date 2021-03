Beelitz - Ein 55-Jähriger, der seinem Nachbarn beim Bau einer Feuerschale helfen wollte, ist am Sonnabend in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Er hatte ein 1,20 Meter hohes Metallfass auf das Grundstück gebracht, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Zum Aufschneiden nutzte er einen elektrischen Trennschleifer. Doch in dem Fass befanden sich noch Reste einer brennbaren Flüssigkeit, die verpufften.

Dadurch wurde der Mann den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften am Unfallort starb. Der Hausbesitzer befand sich während des Unglücks im Gebäude und blieb unverletzt.