Am vergangenen Dienstag wurde in Brandenburg ein 360 Quadratmeter großes, in ein Feld gemähtes Hakenkreuz entdeckt. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet, fand die Polizei nun einen Verdächtigen. Der Mann ging Beamten des Staatsschutzes ins Netz, wie der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Roland Kamnenz, dem RBB sagte.

Bislang wurde der Verdächtige noch nicht vernommen. Dies soll aber in den nächsten Tagen geschehen, hieß es weiter. Daher könne die Polizei noch nichts zur Motivation des Mannes sagen. Der mutmaßliche Täter muss sich wegen Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Dies kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden.

Die Polizei Brandenburg wurde vergangenen Mittwoch über Luftaufnahmen in den sozialen Netzwerken auf das Hakenkreuz aufmerksam. Das Symbol war bereits am vergangenen Dienstagabend durch weitere Mäharbeiten entfernt worden.