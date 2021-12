Potsdam - In zahlreichen Städten Brandenburgs sind am Montagabend Kritiker der Corona-Maßnahmen und mutmaßliche Impfgegner auf die Straße gegangen. Schwerpunkt war der Süden des Landes mit etwa 9000 Teilnehmenden an 16 Orten in den Kreisen Elbe-Elster, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Cottbus.

Den größten Protestzug gab es nach Polizeiangaben in Cottbus. Dort protestierten etwa 3000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. In Finsterwalde (Elbe-Elster) waren es mehr als 1000 Corona-Gegner. Auch in Bad Liebenwerda, Herzberg, Falkenberg und Doberlug-Kirchhain gab es sogenannte Spaziergänge durch die Innenstädte. Die Versammlungen waren zum überwiegenden Teil nicht angemeldet, seien aber friedlich verlaufen, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn. Teilnehmende im Elbe-Elster-Kreis hätten nach Angaben der Polizei überwiegend keine Masken getragen und auch größtenteils die Abstände nicht eingehalten. Die Beamten nahmen die Personalien dieser Menschen auf.

Demo in Potsdam: Reporterin berichtet von aufgeheizter Stimmung

In der Landeshauptstadt Potsdam zog ein Protestzug mit schätzungsweise bis zu 300 Gegnern der Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Dutzende Gegendemonstranten des Bündnisses „Potsdam bekennt Farbe“ hielten Kundgebungen an verschiedenen Orten ab, darunter am Filmmuseum, am Bassinplatz und am Brandenburger Tor. „Kritisieren: ist ok, Lügen verbreiten: kritisch, mit Nazis rumhängen: niemals“ oder „Rechte Hetze tötet, ihr macht sie salonfähig“ war auf Plakaten zu lesen.

Ein Sprecher des Bündnisses beschrieb die Situation als „Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen beiden Gruppen, die sich an verschiedenen Orten in Potsdam teilweise immer wieder gegenüberstanden. Die dpa-Reporterin beschrieb die Stimmung als aufgeheizt, insgesamt sei es aber friedlich geblieben.

Auch in Eberswalde (Barnim), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Beeskow (Oder-Spree) und Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) waren Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen und einer Impfpflicht angemeldet worden.

Tausende gehen auch in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße

Trotz Kälte und Glatteis demonstrierten die Menschen auch in Mecklenburg-Vorpommern:In Rostock zählten die Beamten in der Spitze etwa 6500 Teilnehmer. Wie eine Polizeisprecherin sagte, umfasste der offizielle Protestzug aber nur etwas mehr als 300 Menschen. Dies habe der Veranstalter auch zur Überraschung der Versammelten am Abend mitgeteilt. Ein Großteil der Teilnehmer sei daraufhin in Richtung Hauptbahnhof aufgebrochen.

In Schwerin zogen nach Polizeiangaben am Abend etwa 2700 Menschen durch die Innenstadt. Auf Transparenten und Plakaten wurde vor allem die von der Politik wegen der noch unzureichenden Impfrate erwogene gesetzliche Pflicht zur Impfung angeprangert und die Schutzwirkung infrage gestellt.

Der Protest richte sich gegen staatliche Bevormundung und solle die Forderung nach einer selbstbestimmten Gesundheitsvorsorge deutlich machen, sagte ein Sprecher der Initiatoren. Er appellierte an die Teilnehmer, friedlich zu bleiben und die vorgegebenen Mindestabstände einzuhalten. Im Gegensatz zu anderen Städten wie etwa Rostock hatte das Schweriner Gesundheitsamt keine Maskenpflicht angeordnet, sondern lediglich eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgesprochen. Der Demonstrationszug führte unter anderem über Teile des Innenstadtrings, so dass es dort zu massiven Verkehrsbehinderungen kam.

Kaum noch freie Intensivbetten in Mecklenburg-Vorpommern

In Neubrandenburg gingen nach Polizeiangaben am Abend etwa 2400 Menschen auf die Straße. Protestaktionen gab es zudem unter anderem erneut auch in Pasewalk, Anklam, Greifswald, Waren und Wismar. Dort versammelten sich laut Polizei jeweils etwa 400 Menschen. Etwas weniger seien es in Torgelow und Güstrow gewesen. Die Aktionen seien im Wesentlichen friedlich verlaufen, hieß es.

Am Montag der Vorwoche zählte die Polizei bei den Demonstrationen im Land insgesamt etwa 17.000 Teilnehmer. Damit hatten die Corona-Proteste im Nordosten ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Wie in der Vorwoche hatten sich auch an diesem Montag Menschen aller Altersgruppen und Familien mit Kindern in die Protestzüge eingereiht.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten seit Montag verschärfte Corona-Schutzvorkehrungen. Museen, Theater, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen sind landesweit geschlossen. Die Corona-Inzidenz lag bei 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Intensivbetten für Covid-Patienten waren nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) fast vollständig ausgelastet. Bereits seit Freitag gelten im Nordosten zudem verschärfte Kontaktbeschränkungen im Privatbereich.