Treuenbrietzen - Bei einem Wohnhausbrand in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen, die die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am Samstag gefunden habe, hätten noch nicht identifiziert werden können, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel am Sonntagmittag mit. Vermutlich handle es sich aber um die beiden Bewohner des Hauses. Das Einfamilienhaus stand komplett in Flammen. Der Dachstuhl sei teilweise eingestürzt, es stünden nur noch die angebrannten Balken, sagte die Sprecherin.

Die Anwohner der Nachbarhäuser wurden laut Polizei zum Teil in Sicherheit gebracht und kamen bei Bekannten unter. Ein Nachbarhaus sei infolge des Brandes ebenfalls beschädigt worden und derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache und den Umständen ermittle die Kriminalpolizei. Vor Ort kümmerte sich die Notfallseelsorge um Angehörige und Betroffene.