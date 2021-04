Doberlug-Kirchhain - Nach dem Tod einer Fünfjährigen in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) sitzt der Vater des Kindes weiter in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige ist dringend tatverdächtig, am vergangenen Sonntag seine Tochter getötet zu haben. Die Leiche ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Cottbus mittlerweile obduziert worden. Nähere Details zur Todesursache nannte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Dies sei Täterwissen, hieß es.

Polizisten hatten am Sonntag in dem Wohnhaus zunächst zwei leblose Personen gefunden: das Kind und den Vater. Wie die BZ aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, soll der 49-Jährige seine fünfjährige Tochter getötet haben, anschließend habe er sich in einer Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten. Der Mann soll laut des Medienberichtes seit Jahren getrennt von der Mutter leben. Die Polizei geht von einer Familientragödie aus.

Mutter findet ihr Kind tot in dem Haus ihres Ex-Mannes

Das gemeinsame Kind war am Sonntag noch bei seinem Vater und sollte dann abgeholt werden. Kurz vor dem vereinbarten Abholtermin bekam die Mutter von ihrem Ex-Mann eine Nachricht per WhatsApp. Darin äußerte er offen Selbstmordabsichten. Beim Betreten des Hauses habe sie den Mann und das Kind regungslos vorgefunden und den Notruf gewählt.

Der Mann konnte von Rettungskräften wiederbelebt werden. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Er kam in ein Krankenhaus nach Finsterwalde, wo er stabilisiert und später von Ermittler einer Mordkommission vernommen wurde. Kriminaltechniker hatten bis in die Nacht hinein Beweismittel in dem Haus gesichert.

Zu dem Motiv des Mannes machten weder Polizei noch Staatsanwalt Angaben. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es lediglich.