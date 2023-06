Brandstifter festgenommen: Mann zündet Gegenstände im Wald in Blankenfelde an

In der Nähe vom Arkenberger Kiessee entzündet ein 29-Jähriger trotz großer Waldbrandgefahr ein Feuer. Dank Zeugenaussagen kann die Polizei den Mann festnehmen.

In den Sommermonaten besteht in den Wäldern in und um Berlin stark erhöhte Waldbrandgefahr. Sebastian Gabsch/imago