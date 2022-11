Auto-Brände in Hellersdorf: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Brennende Autos in Berlin (Symbolbild) Morris Pudwell

Die Polizei hat am Montagabend nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Hellersdorf einen 25-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, brannte ein Auto komplett aus.

Gegen 21 Uhr bemerkte ein Zeuge ein brennendes Auto auf einem Anwohnerparkplatz an der Oelsnitzer Straße und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar löschen, ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs konnte jedoch nicht verhindert werden. Zudem griffen die Flammen auf ein daneben geparktes Auto über. Verletzt wurde niemand.

Während der Ermittlungen wurden Polizisten auf einen 25-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Dieser hielt sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf und flüchtete nach der Ansprache durch die eingesetzten Polizisten plötzlich. Noch in der Nähe nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in Polizeigewahrsam.

Von dort wurde er aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls der Justiz überstellt. Die Ermittlungen eines Brandkommissariates beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.