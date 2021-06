Berlin - In einem 21-geschossigen Wohnhaus ist am späten Dienstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Gebrannt habe es in einer Wohnung im neunten Stock, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Aufgrund der Größe des Hauses an der Möllendorffstraße in Berlin-Fennpfuhl habe man mit potenziell vielen Verletzten rechnen müssen und sei deshalb mit 94 Einsatzkräften und einem leitenden Notarzt vor Ort gewesen.

Letztlich hätten jedoch nur zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt werden müssen. Einer der beiden sei in eine Klinik gebracht worden. Die Löscharbeiten konnten schnell abgeschlossen werden. Am Abend war die Feuerwehr noch mit der Kontrolle der Wohnungen über dem vormaligen Brandherd beschäftigt.

#Brand in #Fennpfuhl

In der #Möllendorffstraße brennt es in einem Hochhaus. #Brandbekämpfung eingeleitet. Mehrere Personen werden vom #Rettungsdienst versorgt. Die @Berliner_Fw ist aktuell mit 50 Kräften vor Ort. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. @VIZ_Berlin

Mittlerweile ist der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben.